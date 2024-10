Ilfattoquotidiano.it - I tramonti, un talento da coltivare e la montagna come “posto dove sentirsi liberi”: chi era Matilde Lorenzi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Diciannove anni (ne avrebbe dovuti compiere venti il prossimo 15 novembre), un futuro davanti e una passione da. Se n’è andata nel modo più tragico e crudele, facendo quello che più amava. Sopra quelle Alpi dov’era solita godersi ie il panorama. “Laè une lasciarsi andare. Mi piace anche senza neve, per correre e andare in bici”. Ognuno di noi ha un luogopotersi rifugiare nei momenti di sconforto e apparente caos,ritrovava l’equilibrio proprio lì, nello stesso luogoha perso la vita il 29 ottobre dopo essere caduta durante un allenamento nel comprensorio Alpin Arena Senales, in Alto Adige. Undae una velocità estrema con cui fare i conti, già all’età di 13 annine era consapevole: “Il rapporto con la velocità non è ancora molto solido.