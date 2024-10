I georgiani scendono in piazza per non cedere alla russificazione subdola del paese (Di martedì 29 ottobre 2024) «Vi giuro che sarò con voi fino alla fine di questo viaggio in Europa, finché non arriveremo alla sua porta. E questo non è solo un nostro sogno, ma la nostra realtà. Non abbiamo né un altro futuro né un’altra scelta. E non vogliamo lasciare altro a questo paese per le generazioni future: indipendenza, libertà, l’essere europei, e l’identità georgiana» la presidente Salome Zurabishvili si è rivolta così alla folla di manifestanti riunitasi, dopo l’appello della presidente stessa del giorno precedente, davanti al Parlamento, in viale Rustaveli a Tbilisi, per contestare i risultati delle elezioni parlamentari in cui il partito filorusso Sogno Georgiano è stato dichiarato vincitore, nonostante le accuse mosse dagli osservatori locali e internazionali di aver truccato le votazioni. Linkiesta.it - I georgiani scendono in piazza per non cedere alla russificazione subdola del paese Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) «Vi giuro che sarò con voi finofine di questo viaggio in Europa, finché non arriveremosua porta. E questo non è solo un nostro sogno, ma la nostra realtà. Non abbiamo né un altro futuro né un’altra scelta. E non vogliamo lasciare altro a questoper le generazioni future: indipendenza, libertà, l’essere europei, e l’identità georgiana» la presidente Salome Zurabishvili si è rivolta cosìfolla di manifestanti riunitasi, dopo l’appello della presidente stessa del giorno precedente, davanti al Parlamento, in viale Rustaveli a Tbilisi, per contestare i risultati delle elezioni parlamentari in cui il partito filorusso Sogno Georgiano è stato dichiarato vincitore, nonostante le accuse mosse dagli osservatori locali e internazionali di aver truccato le votazioni.

