Grillo punge su Whatsapp | Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo

(Adnkronos) – "Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo". All'indomani del voto in Liguria e, soprattutto, mentre si infiamma lo scontro al vertice del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo pubblica questo post nelle 'storie' temporanee di Whatsapp. Una citazione attribuita a un "autore sconosciuto" e accompagnata dalla foto di un lupo.

