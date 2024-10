Quotidiano.net - Grande Fratello 2024, i nominati. Eleonora lascia la casa

(Di martedì 29 ottobre 2024) La puntata deldi lunedì 28 ottobre ha preso il via con il confronto fra Shaila Gatta e Javier Martinez, dopo il ritorno della ragazza e di Lorenzo Spolverato dal Gran Hermano spagnolo. Lì hanno vissuto una settimana di vera passione e ora hanno dovuto fare i conti con ciò che avevanoto. “Io devo negare a tutti e passare per quello scemo che non l’ha mai baciata?” aveva detto Javier durante gli ultimi giorni agli altri inquilini. Poi spazio al confronto fra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Quest’ultima durante la settimana ha ammesso di provare un sentimento forte per il ragazzo: “Sono innamorata di lui”. Lo scontro finisce con Javier che tuona: “Di Shaila non mi interessa più nulla”. Helena: “Complimenti, vi siete fatti una bella vacanza. Siete due giocatori”.