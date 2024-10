Giulia De Lellis | Andrea Damante? Ecco perché tornavamo sempre insieme

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) –De. Una lunga relazione che si è conclusa a causa dei tradimenti di lui. I fan della coppia non hanno mai accettato la fine del loro amore. E ancora oggi, l’influencer parla dicome una delle persone più importanti della sua vita, ma che ormai fa solo parte del suo passato. Lo ha fatto proprio recentementeospite di Luca Casadei in un nuovo appuntamento con il podcast One More Time.Desi sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi, a Uomini e Donne. Una relazione che per due anni e mezzo è stataal centro del gossip, fino al tradimento di lui: “Ho scoperto, accendendo il suo computer, che lui mi tradiva. Quando è tornato dall’America, ha trovato la casa letteralmente disintegrata. Ero molto arrabbiata.