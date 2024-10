Gaza, spiragli per una tregua. Israele vieta attività Unrwa nel Paese (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre Israele ha approvato la legge che mette al bando le attività dell’Unrwa nel Paese, si intravedono spiragli per una tregua a Gaza. Il direttore della Cia, Bill Burns, nel corso della sua missione a Doha, ha discusso una proposta di cessate il fuoco di 28 giorni a Gaza, in cambio del rilascio Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentreha approvato la legge che mette al bando ledell’nel, si intravedonoper una. Il direttore della Cia, Bill Burns, nel corso della sua missione a Doha, ha discusso una proposta di cessate il fuoco di 28 giorni a, in cambio del rilascio

Dopo il pressing degli Stati Uniti di Joe Biden su Israele e Hamas per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, si registrano i primi timidi tentativi di riprendere le trattative. Ancora una volta, il dibattito si ...

Il cessate il fuoco resta lontano, certo. Ma nelle scorse ore un accordo limitato di tregua per Gaza è stato infine raggiunto. L’intesa riguarda, per la precisione, «pause umanitarie» a Gaza, che saranno individuate in modo da portare avanti la ...

(Adnkronos) - Mentre Israele ha approvato la legge che mette al bando le attività dell’Unrwa nel Paese, si intravedono spiragli per una tregua a Gaza. Il direttore della Cia, Bill Burns, nel corso del ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medio Oriente, spiragli per una tregua. Israele vieta Unrwa nel Paese. LIVE ...

La situazione in Medio Oriente continua a destare preoccupazione a livello internazionale, ma una nuova proposta di tregua di 28 giorni tra Israele ...

Ieri il gruppo palestinese si era detto pronto a un cessate il fuoco, con la condizione che “Netanyahu rispetti quanto pattuito”. Avanti le operazioni in Libano: i bombardamenti di ieri sulla Bekaa ha ...