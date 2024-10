Gaza, “62 palestinesi uccisi in un condominio di sfollati a Beit Lahia”, l’Idf: “Eliminati 40 terroristi a Jabalia” (Di martedì 29 ottobre 2024) Poche ore dopo l’approvazione dellalegge che mette al bando l’Unrwa nel Paese, Israele ha condotto un altro pesante bombardamento nel nord di Gaza. Le autorità della Striscia denunciano un’altra strage. Le bombe israeliane hanno preso di mira un condominio di Beit Lahia, quartiere poco a nord di Jabalia nell’estremo nord, dove da settimane si concentrano le operazioni militari israeliane: 62 palestinesi sono stati uccisi, a decine sono rimasti feriti, ma si teme che il numero delle vittime cresca rapidamente perché nel palazzo, secondo i testimoni, si trovavano almeno 150 sfollati. Tra i morti ci sarebbero anche donne e bambini, secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Decine i dispersi. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, “62 palestinesi uccisi in un condominio di sfollati a Beit Lahia”, l’Idf: “Eliminati 40 terroristi a Jabalia” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Poche ore dopo l’approvazione dellalegge che mette al bando l’Unrwa nel Paese, Israele ha condotto un altro pesante bombardamento nel nord di. Le autorità della Striscia denunciano un’altra strage. Le bombe israeliane hanno preso di mira undi, quartiere poco a nord dinell’estremo nord, dove da settimane si concentrano le operazioni militari israeliane: 62sono stati, a decine sono rimasti feriti, ma si teme che il numero delle vittime cresca rapidamente perché nel palazzo, secondo i testimoni, si trovavano almeno 150. Tra i morti ci sarebbero anche donne e bambini, secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Decine i dispersi.

