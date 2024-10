Lanotiziagiornale.it - Gallant contro Netanyahu: “La guerra in Medio Oriente condotta senza strategia”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo aver decapitato Hamas ed Hezbollah e aver regolato i conti con l’Iran, ci si chiede quali siano le reali intenzioni di Benjaminin questo spaventoso conflittorientale. Un dubbio legittimo, espresso anche dal ministro della Difesa israeliano Yoav, in una lettera “riservata” – subito trapelata sui media – indirizzata al primo ministro, in cui gli segnala che “la situazione in cui ci troviamo,una bussola che funzioni eun aggiornamento degli obiettivi della, danneggia lo svolgimento della campagna e le decisioni del governo”, specie in un momento storico in cui i recenti “sviluppi significativi della, in particolare lo scambio diretto di colpi tra Israele e Iran, aumentano la necessità di una discussione per aggiornare gli obiettivi con una visione complessiva di tutti gli scenari e il loro collegamento”.