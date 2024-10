Game-experience.it - FragPunk, provato in anteprima: un FPS esplosivo

(Di martedì 29 ottobre 2024)è il nuovo e promettente hero shooter sviluppato da Bad Guitar Studio, che punta a combinare elementi di alcuni classici sparatutto 5v5 con uno stile estetico street-punk introducendo però meccaniche di gioco uniche, come il sistema di carte che permette di modificare le dinamiche di ogni round sia in termini di ambiente di gioco che in ottica di buff e debuff. Già nella fase di closed beta,è riuscito a stupirci per l’originalità del suo design e per la combinazione tra strategia, azione frenetica e varietà del gameplay. Trama e Ambientazione L’ambientazione diè immersa in uno stile urbano e punk, con mappe caratterizzate da dettagli industriali e graffiti vivaci, che ricordano le atmosfere di film post-apocalittici e street sci-fi.