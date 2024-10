Formazioni ufficiali Modena-Cremonese, Serie B 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Modena-Cremonese, partita valida per l’undicesima giornata della Serie B 2024/2025. La squadra di Bisoli è alla ricerca di punti preziosi per migliorare una situazione di classifica complicata e ritrovare una vittoria che manca da un mese. Di fronte, però, una formazione in salute, reduce da due vittorie di livello contro Juve Stabia e Salernitana. Di seguito le scelte degli allenatori. Modena: in attesa Cremonese: in attesa Formazioni ufficiali Modena-Cremonese, Serie B 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ledi, partita valida per l’undicesima giornata della. La squadra di Bisoli è alla ricerca di punti preziosi per migliorare una situazione di classifica complicata e ritrovare una vittoria che manca da un mese. Di fronte, però, una formazione in salute, reduce da due vittorie di livello contro Juve Stabia e Salernitana. Di seguito le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.

