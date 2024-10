Film anni ’70 | tutti i migliori titoli da vedere

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)’70:daLa rivoluzione culturale iniziata sul finire degliSessanta proseguì poi anche lungo tutto il decennio degli ani Settanta. Nel corso di questo i registi ebbero sempre maggior controllo sui loro, potendo così portare al cinema storie e tematiche nuove, lasciandosi ispirare dalle novità artistiche provenienti dall’Europa e introducendo anche elementi sino ad allora proibiti come la violenza, la sessualità e molte altre idee non ortodosse. Il cinema statunitense cambiò profondamente volto, dando vita a quella che è oggi chiama la New Hollywood. GliSettanta del cinema statunitense sono dunque un periodo estremamente fervido e ricco di capolavori celebrati ancora oggi. Per scoprire o riscoprire alcuni deipiù importanti, ecco un elenco dei70.