Festa delle Castagne a Monte di Malo, ricco stand gastronomico fino al 1 novembre (Di martedì 29 ottobre 2024) La "Festa delle Castagne" di Monte di Malo nasce più di trent'anni fa grazie a un gruppo di giovani ragazzi che hanno voluto valorizzare lo “spaelar maroni”, una tradizione dei nostri "veci" durante il periodo "dei morti". A quel semplice gesto di cucinare e distribuire le Castagne, frutto povero Vicenzatoday.it - Festa delle Castagne a Monte di Malo, ricco stand gastronomico fino al 1 novembre Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La "" didinasce più di trent'anni fa grazie a un gruppo di giovani ragazzi che hanno voluto valorizzare lo “spaelar maroni”, una tradizione dei nostri "veci" durante il periodo "dei morti". A quel semplice gesto di cucinare e distribuire le, frutto povero

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delledi Malo, ricco stand gastronomico fino al 1 novembre;della castagna; La Castagna in, Arcidosso; Sentieri del gusto a Pimonte:del Faito, mercatini e spettacoli per bambini; “La Castagna delFaito” protagonista per tre domeniche;Santa Maria Tiberina, ecco lad’Autunno: il programma; Leggi >>>

Festa delle Castagne a Monte di Malo, ricco stand gastronomico fino al 1 novembre

(vicenzatoday.it)

Nello stand gastronomico i piatti 'di sti ani', apertura tutte le sere dalle 18,30, domenica a pranzo e cena: Menù con Specialità de 'Sti Ani: Bigoli co’l’arna, col ragù, col cinghiale, o ae nose.

Ultimo weekend della Festa delle Castagne a Valle di Soffumbergo: il programma

(nordest24.it)

VALLE DI SOFFUMBERGO ospita la 43ª edizione della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno, un evento che ha già fatto registrare un’affluenza record e che si prepara a chiudere in bellezza il 26 ...

Tradizione, gusto e divertimento: a Stio è tempo di "Festa della Castagna"

(salernotoday.it)

La Pro Loco di Stio, con il patrocinio del Comune, è pronta a ospitare una delle manifestazioni più amate dell’autunno cilentano: la Festa della Castagna. Un evento che si propone di celebrare la cast ...

Festa della Castagna . Caprese celebra il bosco

(msn.com)

La Festa della Castagna e del Marrone a Caprese Michelangelo celebra la tradizione e l'eccellenza del territorio con degustazioni, eventi culturali e la presenza di ospiti illustri. Un'occasione per v ...