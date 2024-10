Eventi a Bologna di martedì 29 ottobre 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Bologna, 29 ottobre 2024 – Ecco quali sono gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 21, al DAMSLab va in scena l’originale spettacolo Tijuana. La democratia en Mexico. Alle 18, in Salaborsa, Sandro Veronesi presenta il suo nuovo libro Settembre nero. Sempre alle 18, alla Libreria Coop Ambasciatori, Fabio Volo presenta l’ultimo libro Balleremo la musica che suonano. Alle 20.30, all’Oratorio di San Filippo Neri arriva Francesca Cavallo con il suo nuovo libro Bambine ribelli. Alle 21.30, al Binario69, il Bologna Jazz Festival vede porta sul palco Guglielmo Santimone Trio. Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna di martedì 29 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29– Ecco quali sono gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 21, al DAMSLab va in scena l’originale spettacolo Tijuana. La democratia en Mexico. Alle 18, in Salaborsa, Sandro Veronesi presenta il suo nuovo libro Settembre nero. Sempre alle 18, alla Libreria Coop Ambasciatori, Fabio Volo presenta l’ultimo libro Balleremo la musica che suonano. Alle 20.30, all’Oratorio di San Filippo Neri arriva Francesca Cavallo con il suo nuovo libro Bambine ribelli. Alle 21.30, al Binario69, ilJazz Festival vede porta sul palco Guglielmo Santimone Trio.

