Laprimapagina.it - Erisu: doppio appuntamento live il 31 ottobre al Lucca Comics & Games e il 15 novembre all’Alchemica Music Club di Bologna

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lesaranno protagoniste di un: il 31al2024 e il 15di, dove presenteranno “HEAVY GODDESSES”, il loro primo disco pubblicato dalla label HI-QUe distribuito da WarnerItaly. In occasione di questi eventi, il 31alle ore 15:00 al(Giardino degli Osservanti di) e il 15alle ore 23:00di(Via dei Lapidari 8/b), la band presenterà “Heavy Goddesses” un concept album caratterizzato da sonorità rock metal, che affronta tematiche forti e ricorrenti che legano i brani in una trama ideale, accompagnando l’ascoltatore in un percorso coeso e coinvolgente attraverso i 10 brani.