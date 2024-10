Inter-news.it - Empoli-Inter, seconda volta per Taremi? Una speranza per l’oggi e il domani!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)potrebbe vedere la presenza di Mehdidal primo minuto. Il calciatore iraniano dovrebbe affiancare Lautaro Martinez o Marcus Thuram nella sfida del Castellani, con uno sguardo anche al futuro. LA SITUAZIONE – In occasione di, ci sono tutti i presupposti affinché il calciatore Mehdipossa disputare l’incontro da titolare. Considerando la prova di domenica 27 ottobre contro la Juventus, nella quale Marcus Thuram è uscito all’87’ e Lautaro Martinez è rimasto in campo per tutta la sfida, ci si rende conto di come sia ragionevole l’idea di pensare alla titolarità dell’iraniano per la gara del Castellani. A maggior ragione perché domenica i nerazzurri dovranno fronteggiare il Venezia, a San Siro, prima di ospitare l’Arsenal mercoledì 6 novembre.