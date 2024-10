E' boom per il turismo open air, fatturato a 8 miliardi (Di martedì 29 ottobre 2024) Otto miliardi di fatturato all'anno, 11,4 milioni di arrivi nel 2024 (+3,5% rispetto al 2023), 71 milioni di presenze (+1,3% sul 2023): sono i dati nazionali del turismo open Air, protagonista del 1° Forum di Faita Federcamping che si è aperto ieri a Roma e proseguirà oggi, con l'inaugurazione, i saluti del ministro del turismo Daniela Santanché e la presenza del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e del consigliere del ministro del turismo per i Rapporti istituzionali Gianluca Caramanna. Ad aprire i lavori, il presidente Faita Federcamping Alberto Granzotto. Centinaio ha sottolineato come "il turismo all'aria aperta, che si sviluppa nelle aree interne del Paese, rappresenti una risposta importante all'over-tourism che congestiona i centri storici". Quotidiano.net - E' boom per il turismo open air, fatturato a 8 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Ottodiall'anno, 11,4 milioni di arrivi nel 2024 (+3,5% rispetto al 2023), 71 milioni di presenze (+1,3% sul 2023): sono i dati nazionali delAir, protagonista del 1° Forum di Faita Federcamping che si è aperto ieri a Roma e proseguirà oggi, con l'inaugurazione, i saluti del ministro delDaniela Santanché e la presenza del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e del consigliere del ministro delper i Rapporti istituzionali Gianluca Caramanna. Ad aprire i lavori, il presidente Faita Federcamping Alberto Granzotto. Centinaio ha sottolineato come "ilall'aria aperta, che si sviluppa nelle aree interne del Paese, rappresenti una risposta importante all'over-tourism che congestiona i centri storici".

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero del Turismo ha pubblicato il regolamento per l'erogazione delle risorse finalizzate alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, nell'ambito del Fondo da 32 milioni. Destinatari della misura sono i Comuni ...

