Divario di genere nelle discipline STEM, Tomassetti: "Sfida che l'Italia deve vincere"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nell’ultimo decennio segnali positivi sull’uguaglianza dianche in Italia E’ pubblico il report dell’OCSE “Education at a Glance 2024” da cui traspare un dato non propriamente positivo perin merito al “Gender gap”. Stando al rapporto solo il 16,2% delle donne ha conseguito una laureacontro il 37,3% degli uomini. «Constatare che le donne laureatein Italia siano molte meno rispetto al resto del mondo è sempre un dato triste, indice di uncomplesso da sanare ma non per questo impossibile da colmare» afferma Floriana(in foto), presidente di Ecosfera Servizi Spa. Lesono Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica,scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche che svolgono un ruolo importantissimo nella nostra società.