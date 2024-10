“Danza magica” è il nuovo singolo di Androgynus (Di martedì 29 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Danza magica”, il nuovo singolo di Androgynus per MArte Label che anticipa l’uscita del nuovo LP che è stato realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. “Danza magica” è un brano che sembra esplorare un viaggio interiore attraverso simboli e metafore, trasformando l’esperienza della notte in un momento di rivelazione. L’intro con “splendida notte limpidissima” suggerisce una transizione: la notte, tradizionalmente associata a paura e angoscia, diventa invece un simbolo di bellezza e introspezione. Questo cambio di prospettiva riflette l’accettazione della vulnerabilità e l’abbraccio dell’incertezza, portando a una maggiore chiarezza interiore. Laprimapagina.it - “Danza magica” è il nuovo singolo di Androgynus Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildiper MArte Label che anticipa l’uscita delLP che è stato realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. “” è un brano che sembra esplorare un viaggio interiore attraverso simboli e metafore, trasformando l’esperienza della notte in un momento di rivelazione. L’intro con “splendida notte limpidissima” suggerisce una transizione: la notte, tradizionalmente associata a paura e angoscia, diventa invece un simbolo di bellezza e introspezione. Questo cambio di prospettiva riflette l’accettazione della vulnerabilità e l’abbraccio dell’incertezza, portando a una maggiore chiarezza interiore.

