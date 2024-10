Dalle protesi caviglia personalizzate all'Ai, al via congresso ortopedici (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - L'ortopedia guarda al futuro. Con le protesi 'custom made', "più innovative delle protesi standard in commercio quando quest'ultime non garantiscono un impianto sufficiente a colmare delle perdite ossee importanti che siano post traumatiche, tumorali o di altro tip Ilgiornaleditalia.it - Dalle protesi caviglia personalizzate all'Ai, al via congresso ortopedici Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - L'ortopedia guarda al futuro. Con le'custom made', "più innovative dellestandard in commercio quando quest'ultime non garantiscono un impianto sufficiente a colmare delle perdite ossee importanti che siano post traumatiche, tumorali o di altro tip

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dalleall'Ai, al via congresso ortopedici; Al via il 107° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, SIOT; Ricostruitaconstampata in 3D. Primo intervento al mondo eseguito al Rizzoli; Per la prima volta al mondo ricostruita interaconsu misura stampata in 3d; Rai chiude ‘L’Altra Italia’ di Antonino Monteleone, giovedì ultima puntata;distampata in 3D, intervento all’avanguardia restituisce il movimento articolare; Leggi >>>

Dalle protesi caviglia personalizzate all’Ai, al via congresso ortopedici

(msn.com)

(Adnkronos) - L'ortopedia guarda al futuro. Con le protesi 'custom made', "più innovative delle protesi standard in commercio quando ...

Innovazioni in ortopedia e traumatologia, il ruolo dell’intelligenza artificiale

(insalutenews.it)

Al via il 107° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, SIOT Roma, 29 ottobre 2024 - Intelligenza artificiale, chirurgia robotica, ortobiologia e medicina rigenerativa, ...

Anche la caviglia può aver bisogno della protesi

(insalutenews.it)

Si sta affermando sempre più l’intervento di protesi della caviglia per il trattamento di gravi forme di artrosi secondarie a traumi o a distorsioni ripetute, ma anche per la gestione delle artriti au ...

Oggi si torna a fare sport anche con una protesi di anca o ginocchio

(repubblica.it)

La personalizzazione degli impianti permette a sempre più pazienti di tornare a praticare attività fisica dopo l’intervento. Ce ne parla Alberto Momoli, ...