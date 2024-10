Dalle caldarroste alle polpette: lo Street food Sapori D’Autunno accende Sant'Alessio in Aspromonte (Di martedì 29 ottobre 2024) Gusto, genuinità e tradizione. Domenica 3 novembre Dalle ore 11 in poi fino a tarda serata a Sant' Alessio in Aspromonte ci sarà lo Street food Sapori D’Autunno con ingresso gratuito.In programma spettacoli itineranti con dj set, gruppo folk; tanto Street food con prodotti della tradizione Reggiotoday.it - Dalle caldarroste alle polpette: lo Street food Sapori D’Autunno accende Sant'Alessio in Aspromonte Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Gusto, genuinità e tradizione. Domenica 3 novembreore 11 in poi fino a tarda serata ainci sarà locon ingresso gratuito.In programma spettacoli itineranti con dj set, gruppo folk; tantocon prodotti della tradizione

Gusto, genuinità e tradizione. Domenica 3 novembre dalle 11 in poi fino a tarda serata a Sant' Alessio in Aspromonte ci sarà lo Street food Sapori D’Autunno con ingresso gratuito. In programma spettacoli itineranti con dj set, gruppo folk; ...

