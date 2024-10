"Cinque sessioni a settimana". Così Balotelli si rimette in forma (Di martedì 29 ottobre 2024) Palestra, alimentazione e Cinque sessioni d'allenamento a settimana: Così Mario Balotelli ha provato a mantenere al top il suo stato di forma nei mesi in cui era rimasto senza squadra Ilgiornale.it - "Cinque sessioni a settimana". Così Balotelli si rimette in forma Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Palestra, alimentazione ed'allenamento aMarioha provato a mantenere al top il suo stato dinei mesi in cui era rimasto senza squadra

Così Mario Balotelli è tornato in forma per il Genoa: la dieta, i chili persi e tanta palestra. Il preparatore: «Non ha mai mollato»

Dieta a base di pollo e bresaola, cinque allenamenti a settimana: così Balotelli è tornato in forma

(msn.com)

Mario Balotelli si è allenato negli ultimi cinque mesi con Stefano Mazzoldi con cinque sessioni a settimana: «Era fermo da tempo, abbiamo fatto un lavoro intenso» ...

