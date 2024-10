Chi sono i contendenti per sostituirlo quote e offerte

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-28 14:38:56 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Questa mattina il Manchester United ha esonerato Erik ten Hag dopo due anni e mezzo alla guida dell’Old Trafford. L’olandese ha vinto la Coppa EFL e la FA Cup con lo United, ma il club non è riuscito a progredire sotto la sua guida e la sconfitta per 2-1 di ieri in casa del West Ham lo ha lasciato al 14esimo posto nella classifica della Premier League. Una dichiarazione recita: “Erik ten Hag ha lasciato il suo ruolo di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United. “Erik è stato nominato nell’aprile 2022 e ha portato il club a vincere due trofei nazionali, vincendo la Coppa Carabao nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto ciò che ha fatto durante il suo tempo con noi e gli auguriamo ogni bene per il futuro.