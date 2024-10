Casa adibita a serra | dentro 30 piante 45 chili di marijuana e 6mila euro - FOTO

Casa adibita a serra: dentro 30 piante, 4,5 chili di marijuana e 6mila euro - FOTO (Di martedì 29 ottobre 2024) Una vera e propria serra in Casa. E’, così, finito in manette un 50enne di Lagosanto (pregiudicato), fermato domenica dai carabinieri di Porto Garibaldi e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’uomo, fermato a Ferraratoday.it - Casa adibita a serra: dentro 30 piante, 4,5 chili di marijuana e 6mila euro - FOTO Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una vera e propriain. E’, così, finito in manette un 50enne di Lagosanto (pregiudicato), fermato domenica dai carabinieri di Porto Garibaldi e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’uomo, fermato a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Si costruisce inunarudimentale per produrre stupefacenti; Nelladi campagna a Selargius unadi marijuana con 100 piante: arrestato un 42enne; Aveva trasformato la suain unaper la marijuana: arrestato; Unadi marijuana in: arrestato; Verbania. Unainper produrre marijuana; Andria, coltivava marijuana inin una vecchia: arrestato 20enne; Leggi >>>

29 case con giardino in vendita a Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu, Sassari

(idealista.it)

29 con i tuoi criteri di 40 in Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu 29 case con giardino in vendita a Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu, Sassari ...

L'estensione del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite

(nove.firenze.it)

Nel caso in cui vi sia concorso con altri chiamati, al coniuge superstite è inoltre riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la ...

36 case, ville e villette in vendita a Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu, Sassari

(idealista.it)

36 con i tuoi criteri di 40 in Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu 36 case, ville e villette in vendita a Serra Secca-Monte Bianchinu-Filigheddu, Sassari ...

ÅKERBÄR, la serra IKEA per balconi sempre in fiore

(msn.com)

La serra ÅKERBÄR è perfetta per riparare durante l'inverno le piante che si trovano in balcone: scopriamo i dettagli sulla serra IKEA.