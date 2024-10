Borghimania. L’attore in città per girare un film (Di martedì 29 ottobre 2024) E’ caccia all’ultimo selfie in città con L’attore Alessandro Borghi avvistato più volte nei locali del centro. Il motivo? Ancora per questa settimana sarà ad Arezzo per girare le scene del nuovo film in cui sarà protagonista. La pellicola è "Testa o Croce?" e viene girata a San Giuliano. Una produzione Ring film, con il supporto di Rai Cinema. Nel cast non c’è solo Alessandro Borghi, ma anche l’attrice francese Nadia Tereszkiewicz, l’americano John C. Reilly e l’argentino Peter Lanzani. Una produzione che porta in città circa 150 persone alloggiate in un albergo poco fuori Arezzo. La trama parla di Rosa che dopo aver ucciso il marito, fugge insieme al suo innamorato, il buttero Santino. Accusato ingiustamente dell’omicidio, Santino si ritrova un’enorme taglia sulla testa e diventa il simbolo di una rivolta locale. Lanazione.it - Borghimania. L’attore in città per girare un film Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) E’ caccia all’ultimo selfie inconAlessandro Borghi avvistato più volte nei locali del centro. Il motivo? Ancora per questa settimana sarà ad Arezzo perle scene del nuovoin cui sarà protagonista. La pellicola è "Testa o Croce?" e viene girata a San Giuliano. Una produzione Ring, con il supporto di Rai Cinema. Nel cast non c’è solo Alessandro Borghi, ma anche l’attrice francese Nadia Tereszkiewicz, l’americano John C. Reilly e l’argentino Peter Lanzani. Una produzione che porta incirca 150 persone alloggiate in un albergo poco fuori Arezzo. La trama parla di Rosa che dopo aver ucciso il marito, fugge insieme al suo innamorato, il buttero Santino. Accusato ingiustamente dell’omicidio, Santino si ritrova un’enorme taglia sulla testa e diventa il simbolo di una rivolta locale.

