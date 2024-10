Dilei.it - Blake Lively visione in bianco ai CFDA Awards: spacco, diamanti e capelli cotonati

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)è tornata: per l’iconica attrice, non è stato un periodo facile, dal momento in cui ha temuto persino che la sua carriera fosse finita. A New York, per iFashion, lasi è presentata con un look da vera diva. E non un outfit qualsiasi, ma dalle influenze minimaliste: sono passati dieci anni dall’ultima volta in cui laè stata all’evento, e non ha mai perso il suo tocco in fatto di glamour., il look per iFashionUnaine il suo approccio minimalista alla moda hanno conquistato la scena aiFashion. Serena Van der Woodsen è tornata ed è più glamour che mai: avvistata all’evento con un abitodella collezione Michael Kors,proibitivo,e blazer sulle spalle.