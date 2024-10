Ilfattoquotidiano.it - Banda dei dossier – L’hacker Calamucci, l’applicazione israeliana che non lascia tracce e la misteriosa “ragazza albanese”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Tecnologie e sistemi informatici di altissimo livello a fronte di risorse economiche investite assolutamente significative”. Ed è così che i componenti della “di via Pattari“, il gruppo di hacker e appartenenti (attuali o passati) alle forze dell’ordine che secondo l’accusa ha spiato centinaia di persone attraverso accessi illeciti alle banche dati dello Stato, si aggiornava e studiava continuamente le applicazioni da poter utilizzare per raccogliere informazioni e dati sensibili. Il gruppo viene considerato dagli investigatori dell’Arma dei carabinieri non solo “eterogeneo”, ma capace di “diversificazione” per poter raggiungere il “medesimo risultato mediante sistemi e piattaforme differenti”. Ovvero l’impressionante raccolta di informazioni e dati di oltre 800mila persone.