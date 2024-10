Ascolti tv | ‘Ninfa Dormiente’ vince prima serata secondo ‘Grande Fratello’

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) –Dormiente – I casi di Teresa Battaglia’, fiction interpretata da Elena Sofia Ricci,ladi ieri 28 ottobre. La fiction di Rai 1 ha conquistato 3.776.000 telespettatori e uno share del 22,4% mentre il, in onda su Canale 5, si posiziona alposto, ottenendo 2.219.000 telespettatori e uno share del 18,1%. Terzo posto per Rai 2 che con la presentazione di ‘Boss in incognito’, dalle 21.26 alle 22, ha ottenuto 725.000 spettatori (3,5%) mentre il docureality condotto da Max Giusti, a seguire, ha totalizzato – dalle 22 a mezzanotte – il 6,1% di share con 914.000 spettatori. Fuori dal podio Italia 1 con il film ‘Paradise City’ che ha raggiunto 899.000 telespettatori (5,5% share) mentre su Tv8 ‘GialappaShow’ ha ottenuto 889.000 spettatori (5,5% share). Seguono: La7 con ‘La Torre di Babele’ (886.