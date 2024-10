Gamerbrain.net - Arena Breakout Infinite Stagione 1: Uscita e dettagli

(Di martedì 29 ottobre 2024) MoreFun Studios è lieta di annunciare l’arrivo della primapersu PC, la quale sarà disponibile in Accesso Anticipato a partire da Novembre, tramite il sito ufficiale del gioco. Contenuti della1 diCon la primavengono introdotti tanti contenuti, tra cui nuove modalità di gioco, la mappa dell’emittente televisiva, l’ampliazione della mappa Armeria, nuove armi ed un modello femminile, oltre ovviamente il Pass Battaglia con ricompense da sbloccare. Tutti i giocatori riceveranno come regalo una cassa ed un bonus, il quale include un nuovo equipaggiamento gratis ogni settimana, oltre skin per le armi. Lanon si limiterà solo a queste aggiunte ma anche funzionalità e migliorie basate sui back dei giocatori, tra cui un migliore anti-cheater, prestazioni ottimizzate e molto altro.