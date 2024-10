Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 29 ottobre (Di martedì 29 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 29 ottobre Kemal e Nihan tentano di tenere Deniz al sicuro, portandola in una località nascosta e protetta. Tarik trova una microspia nella borsa della madre e decide di scoprire chi li ha spiati, mentre Nihan finge con Emir di ignorare il nascondiglio di Deniz. Chi è Nihan di Endless Love? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 29 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi29Kemal e Nihan tentano di tenere Deniz al sicuro, portandola in una località nascosta e protetta. Tarik trova una microspia nella borsa della madre e decide di scoprire chi li ha spiati, mentre Nihan finge con Emir di ignorare il nascondiglio di Deniz. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love anticipazioni 29 ottobre : trama e streaming

(Novella2000.it)

Vi proponiamo le anticipazioni turche di Endless Love per la puntata di martedì 29 ottobre: la trama e lo streaming L'articolo Endless Love anticipazioni 29 ottobre: trama e streaming proviene da Novella 2000.

Endless Love - replica puntata 28 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset

(Superguidatv.it)

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 28 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Banu ascolta di nascosto la conversazione tra Zeynep e Tarik e la riporta a Emir, rivelandogli che Zeynep ha salvato Kemal. Asu offre ...

Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 29 ottobre

(zon.it)

Chi è Nihan di Endless Love? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di ...

Endless Love, le anticipazioni della puntata di lunedì 28 ottobre

(gazzetta.it)

Endless Love, trama della puntata di oggi 28 ottobre 2024 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Che cosa succederà nella soap turca?

Endless Love, le anticipazioni di oggi (lunedì 28 ottobre): Banu rivela a Emir il tradimento di Zeynep, Fehime caccia Asu

(msn.com)

Oggi in tv torna l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda, come al solito, ...

Endless Love anticipazioni 29 ottobre: trama e streaming

(novella2000.it)

Vi proponiamo le anticipazioni turche di Endless Love per la puntata di martedì 29 ottobre: la trama e lo streaming ...