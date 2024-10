Calciomercato.it - Ancora un infortunio, salta Empoli-Inter: torna dopo la pausa

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva un nuovoprima di: il responso degli accertamenti non lascia dubbi, non tornerà prima della sosta “Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro”: è questo il responso degli accertamenti cui si è sottoposto l’attaccante quest’oggi. Una diagnosi che non lascia dubbi sul fatto che salterà la prossima gara di campionato: Sebastiano Esposito non ci sarà domani pomeriggio al fischio d’inizio di, gara valida per la decima giornata di Serie A.unla(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante, ex di turno visto che è cresciuto nelle giovanili nerazzurre, dovrà restare a riposo per qualche tempoaver giàto la sfida contro il Parma.