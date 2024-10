Ilrestodelcarlino.it - "Alluvione, degli accordi con le banche per i finanziamenti non c’è traccia"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "È trascorso molto più di un mese dall’evento alluvionale del 18 e 19 settembre e ancora non sono stati fattida parte della Regione Marche con istituti di credito, salvo averci comunicato che c’era un dialogo con i Confidi aperto. È necessario urgentemente che sia la Regione a prendere contatto con gli istituti affinché questi mettano in atto delle linee di credito adeguate rivolte a chi ha subito danni siano essi cittadini o imprese". Ad affermarlo è Andrea Pesaresi, osimano portavoce del ComitatoMarche, che si sta battendo per tutelare a tutto tondo gli alluvionati, sia per ricevere ristori adeguati che per avereper rimettere in piedi case e aziende che per muovere gli enti preposti a pulire fossi e mettere in sicurezza argini e non solo affinché situazioni simili non si verifichino più.