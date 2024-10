Alexandra di Hannover, fuga d’amore con Ben-Sylvester Strautmann. Carolina di Monaco tace (Di martedì 29 ottobre 2024) Alexandra di Hannover fugge con il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann in campagna, lontana da occhi indiscreti e dallo stress del Palazzo. E mamma Carolina di Monaco non dice nulla e lascia fare. Alexandra di Hannover, la rivincita su Charlotte Casiraghi Alexandra di Hannover, la Principessa più titolata di Monaco grazie a suo padre Ernst August di Hannover, è abituata a stare in disparte e a vivere nell’ombra della sorellastra maggiore, Charlotte Casiraghi. I confronti tra le due non si sprecano, specialmente quando partecipano insieme alla madre Carolina di Monaco agli eventi, e di solito Alexandra ha la peggio. Fonte: Getty ImagesAlexandra di Hannover con Ben- Sylvester Strautmann Ma la Principessa di Hannover non se ne fa un cruccio, almeno nessuna indiscrezione su contrasti e gelosie tra le sorelle è mai emerso. Dilei.it - Alexandra di Hannover, fuga d’amore con Ben-Sylvester Strautmann. Carolina di Monaco tace Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 29 ottobre 2024)difugge con il fidanzato Ben-in campagna, lontana da occhi indiscreti e dallo stress del Palazzo. E mammadinon dice nulla e lascia fare.di, la rivincita su Charlotte Casiraghidi, la Principessa più titolata digrazie a suo padre Ernst August di, è abituata a stare in disparte e a vivere nell’ombra della sorellastra maggiore, Charlotte Casiraghi. I confronti tra le due non si sprecano, specialmente quando partecipano insieme alla madrediagli eventi, e di solitoha la peggio. Fonte: Getty Imagesdicon Ben-Ma la Principessa dinon se ne fa un cruccio, almeno nessuna indiscrezione su contrasti e gelosie tra le sorelle è mai emerso.

