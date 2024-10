Accadde oggi, 29 ottobre: Stevan Stojanovic ed altre ricorrenze (Di martedì 29 ottobre 2024) 29 ottobre: Stevan Stojanovic ed altre ricorrenze Era il capitano di quella squadra ma non il giocatore più giovane. Quel 29 maggio mancavano esattamente cinque mesi dal suo compleanno. Il 29 ottobre 1964 è nato Stevan Stojanovic, portiere della Stella Rossa campione d’Europa nel 1991. Compie oggi quarant’anni Alvaro Gonzalez, il quale giunse alla Lazio nel 2011 dopo aver conquistato con l’Uruguay la Copa America. Quattro presenze e un gol in ‘quella’ Coppa (scusate le ripetizioni) Italia 2012-2013. E’ stato anche campione d’Argentina con il Boca Juniors. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo Accadde oggi, 29 ottobre: Stevan Stojanovic ed altre ricorrenze proviene da Gli Eroi del Calcio. Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 29 ottobre: Stevan Stojanovic ed altre ricorrenze Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di martedì 29 ottobre 2024) 29edEra il capitano di quella squadra ma non il giocatore più giovane. Quel 29 maggio mancavano esattamente cinque mesi dal suo compleanno. Il 291964 è nato, portiere della Stella Rossa campione d’Europa nel 1991. Compiequarant’anni Alvaro Gonzalez, il quale giunse alla Lazio nel 2011 dopo aver conquistato con l’Uruguay la Copa America. Quattro presenze e un gol in ‘quella’ Coppa (scusate le ripetizioni) Italia 2012-2013. E’ stato anche campione d’Argentina con il Boca Juniors. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo, 29edproviene da Gli Eroi del Calcio.

