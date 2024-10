Abusi nella Chiesa, primo Rapporto: promuovere una risposta “rigorosa” (Di martedì 29 ottobre 2024) Velocizzare le dimissioni dei colpevoli di Abusi, aumentare la capacità di ascolto delle vittime, anche preparando meglio gli operatori, uniformare le procedure di valutazione fra congregazioni, diocesi e curia. Sono alcuni degli aspetti del Rapporto della commissione pontifica per la tutela dei minori. Abusi nella Chiesa, primo Rapporto: promuovere una risposta “rigorosa” TG2000. Tv2000.it - Abusi nella Chiesa, primo Rapporto: promuovere una risposta “rigorosa” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Velocizzare le dimissioni dei colpevoli di, aumentare la capacità di ascolto delle vittime, anche preparando meglio gli operatori, uniformare le procedure di valutazione fra congregazioni, diocesi e curia. Sono alcuni degli aspetti deldella commissione pontifica per la tutela dei minori.una” TG2000.

Il primo rapporto sugli abusi del Vaticano: «Prevale la cultura del silenzio”

La pontificia Commissione per la tutela dei minori, sottolinea l’importanza di conoscere i numeri delle vittime e degli abusatori per comprendere l’entità del fenomeno. Chieste procedure semplificate ...

Rapporto abusi: card. O’ Malley, “la tutela deve essere al centro di tutte le dimensioni del ministero della Chiesa”

“Il nostro Rapporto Annuale — un modello pilota — è il prodotto di una grande quantità di discussioni, riflessioni, tempo e sforzi che hanno avuto inizio con le indicazioni date da Papa Francesco alla ...

Chiesa e abusi, le proposte della Pontificia commissione: risarcimenti per le vittime, una enciclica sulla tutela dei minori

Dopo i problemi degli anni scorsi il primo report pilota dell’organismo guidato dal cardinale O’Malley, che ha fatto pulizia a Boston dopo il caso ...

Vaticano: “Sugli abusi per la Chiesa ora si fa largo la coscienza”

Roma, 29 ott. (askanews) – Dopo un periodo buio per la Chiesa per quanto riguarda il dramma degli abusi sessuali, soprattutto sui minori, iniziano a farsi largo la coscienza e gli strumenti per la pre ...