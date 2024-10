Zelensky, 'la neutralità aiuta solo la Russia' (Di lunedì 28 ottobre 2024) "La neutralità oggi in questa guerra è un sostegno alla parte russa. La neutralità aiuta solo la Federazione Russa. Non ci può essere neutralità tra l'aggressore e la vittima": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Credo che coloro che hanno partecipato al vertice dei BRICS e hanno parlato della loro neutralità, abbiano detto di voler contribuire a risolvere questo conflitto, apparendo più filo-russi - aggiunge Zelensky -. Questo significa che non si tratta di pace, perché la Russia ha iniziato questa guerra e la continua. Quindi si tratta di guerra". Quotidiano.net - Zelensky, 'la neutralità aiuta solo la Russia' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Laoggi in questa guerra è un sostegno alla parte russa. Lala Federazione Russa. Non ci può esseretra l'aggressore e la vittima": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. "Credo che coloro che hanno partecipato al vertice dei BRICS e hanno parlato della loro, abbiano detto di voler contribuire a risolvere questo conflitto, apparendo più filo-russi - aggiunge-. Questo significa che non si tratta di pace, perché laha iniziato questa guerra e la continua. Quindi si tratta di guerra".

