Yildiz, l'"intruso" nella sfida tra fratelli d'arte

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano Inter-Juve versione "Giochi in famiglia". Nel centenario di Mike, a San Siro va in onda una riedizione della sua vecchia trasmissione, protagonisti tanti figli di papà che offrono le scene più pepate di un derby d'Italia mai così prolifico da anni, visto che il 4-4 è un risultato inedito per lae 8 gol non si vedevano da 50 anni, da un 6-2 juventino in coppa Italia del '74-75.