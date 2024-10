Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 5. giornata di Superlega: largo ai giovani! Bovolenta, Porro e Boninfante sugli scudi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I5ªDIFRANCESCO ZOPPELLARI: Non si limita a fare il Giannelli per una, deve sostituire l’alzatore azzurro nella partita più difficile contro i campioni d’Europa di Trento e si rende protagonista di una partita di alto livello, innescando a dovere i suoi attaccanti e guidando la squadra umbra ad un successo importante per classifica e morale. MATTIA: Ancora una prova di spessore del giovane alzatore che contribuisce al successo di Civitanova contro una spenta Cisterna. Buona l’intesa con Lagumdzija e Loeppky, bravo anche a mascherare la serata non proprio straordinaria di Bottolo. Per lui anche 3 punti. LORENZO CORTESIA: Nel giorno di Keita anche il centrale di Verona partecipa alla festa contro Milano con 9 punti, il 75% di positività in attacco e 3 muri. SIMONE ANZANI: Bentornato sui livelli che gli competono.