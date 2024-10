Anteprima24.it - Virtus Academy, sannite sconfitte sul campo della Repower Sanga Milano

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon è riuscita allaBenevento la grande impresa di vincere a, in casae dunque di conquistare la prima vittoria stagionale nel campionato di serie A2. Alla fine le padrone di casa l’hanno spuntata 72-41, punteggio che appare troppo pesante per le, che malgrado l’emergenza infortuni, per alcuni tratti del match hanno tenuto testa alla corazzata milanese. Laha dovuto affrontare la trasferta di sabato scorso senza la play Landi, che dolorante per una brutta botta presa al volto, è stata tenuta saggiamente a riposo per evitare ulteriori problemi. Una assenza pesante, che sommata alla forza delle rivali che hanno altissime ambizioni in questo campionato, ha messo subito in salita il match per le ragazze allenate da Giulio Musco.