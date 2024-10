Ilfattoquotidiano.it - Vinicius non vincerà il Pallone d’Oro: il brasiliano e il Real Madrid non partono per Parigi. Salgono le quotazioni di Rodri

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sarebbe dovuta essere solo una formalità. E invece,nonil. Come riferito dal quotidiano spagnolo Marca, ilha cancellato il volo privato direzioneprevisto per le ore 15. Più di 50 persone del club (tra calciatori, dirigenti e allenatore) avrebbero dovuto partecipare alla cerimonia al Theatre du Chatelet. Poi, il dietrofront in seguito alle notizie dalla Francia: il candidato numero 1, dunque, nonil prestigioso riconoscimento. Un gesto che molto ricorda quanto fatto da Cristiano Ronaldo nella stagione 2018/2019: sapendo di non essere premiato, decise di rimanere a Torino. ???? BREAKING:Jr will NOT travel to Paris asknow he will NOT win the Ballon d’Or. No one fromwill attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.