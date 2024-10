Lanazione.it - Un appuntamento ricco di magia e sofisticata eleganza all'interno di uno scenario naturali

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Con il Raduno Vele Storiche Viareggio, tradizionalmente si chiude la stagione di regate delle vele d’epoca in Mediterraneo. Un eventodi fascino e, capace di catalizzare ogni anno l’attenzione di tantissimi appassionati. In questa cornice esclusiva, ogni anno vengono ospitate nuove imbarcazioni, visitabili in banchina da chiunque desideri scoprire da vicino un vero e proprio museo galleggiante. Un, insomma, che riunisce il fascino della tradizione nautica con la bellezza senza tempo di scafi leggendari e di giovani imbarcazioni in vetroresina, che rappresentano un’epoca importante, anzi una pietra miliare nella storia dello yachting e delle competizioni. Decine di imbarcazioni, curate nei minimi dettagli, sfilano con grazia, mostrando le loro linee classiche e la maestria artigianale che le ha rese iconiche nel mondo della nautica d’antan.