Spazionapoli.it - Ultime Napoli calcio, richiesta di Conte alla squadra: che messaggio di sfida al Milan!

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Antoniofa da motivatore in vista della prossimadi campionato contro il: spunta lafatta dal tecnico a tutta laazzurra. La vittoria ottenuta contro il Lecce ha regalato altri tre punti preziosi per il, che chiude la nona giornata del campionato di Serie A con un allungo a quattro punti sull’Inter seconda in classifica, complice anche il pareggio per 4-4 delladi Simone Inzaghi nel derby d’Italia contro la Juventus. L’entusiasmo in casa azzurra, com’è inevitabile che sia, è alle stelle, anche se Antoniotiene a mantenere tutto l’ambiente con i piedi ben saldi per terra.