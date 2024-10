Truffe agli anziani per mezzo milione, due indagati (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si fingevano avvocati o forze dell’ordine, simulavano incidenti stradali di nipoti per truffare anziani, nei guai due soggetti di 54 e 25 anni. Più di 40 gli episodi crimiali scoperti da carabinieri della stazione di Roma Porta Pertese, che hanno effettuato le indagini su delega della Procura: il Casertanews.it - Truffe agli anziani per mezzo milione, due indagati Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si fingevano avvocati o forze dell’ordine, simulavano incidenti stradali di nipoti per truffare, nei guai due soggetti di 54 e 25 anni. Più di 40 gli episodi crimiali scoperti da carabinieri della stazione di Roma Porta Pertese, che hanno effettuato le indagini su delega della Procura: il

