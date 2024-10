Tragico incidente Statale 16 allo svincolo per Ripalta: morti due trentenni (Di lunedì 28 ottobre 2024) È di due morti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto, all'alba di oggi, a San Severo. Il fatto è successo lungo la Statale 16, all'altezza del bivio di Ripalta: un'autovettura con a bordo due trentenni - rispettivamente classe 1991 e 1993 - è uscita fuori strada, terminando la sua Foggiatoday.it - Tragico incidente Statale 16 allo svincolo per Ripalta: morti due trentenni Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È di dueil bilancio del terribilestradale avvenuto, all'alba di oggi, a San Severo. Il fatto è successo lungo la16, all'altezza del bivio di: un'autovettura con a bordo due- rispettivamente classe 1991 e 1993 - è uscita fuori strada, terminando la sua

Tragico incidente Statale 16 allo svincolo per Ripalta: morti due trentenni

