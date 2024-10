Gaeta.it - Tragedia ad Altavilla Milicia: un omicidio familiare durante un esorcismo lascia la comunità sconvolta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unche ha scosso profondamente ladi, un quieto comune in provincia di Palermo, si è concluso con una decisione del giudice. Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso sua moglie e i due figliun rito esorcista, non sarà imputabile per le azioni atroci avvenute nella sua abitazione. L’annotazione di incapacità di intendere e volere, stabilita da una perizia psichiatrica, ha portato il gip di Termini Imerese a determinarne il trasferimento in una struttura sanitaria piuttosto che mantenerlo in carcere. Il drammatico fatto di cronaca Lasi è consumata nel febbraio scorso, quando Barreca ha brutalmente massacrato la moglie, Antonella Salamone, e i due figli Kevin, 16 anni, ed Emmanuel, 5 anni, all’interno della loro villetta.