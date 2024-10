Ti devo dire di Shaila L’annuncio di Enzo Paolo a Javier | cosa sta per succedere al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)attesa al, dove stasera si prevede una puntata carica di sorprese e confronti.Gatta e LorSpolverato faranno finalmente ritorno nella Casa, portando con sé le storie e le dinamiche nate durante la loro breve esperienza al Gran Hermano spagnolo. I concorrenti italiani, ignari di quanto accaduto in Spagna, scopriranno tutto, e tra questi ci sarà ancheMartinez, per il quale il ritorno dipotrebbe riservare amare sorprese. Negli ultimi giorni,non ha nascosto il proprio malessere per la lontananza da, e ieri seraTurchi ha cercato di consolarlo, avvertendolo però di un possibile confrontotto con la ballerina.