Liberoquotidiano.it - Tensione a 28 kg: sono le corde della racchetta il segreto di Jannik Sinner?

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Italia è sempre più una potenza nel tennis maschile.supera le settimane da numero 1 di Mats Wilander (è a quota 21), Lorenzo Musetti (16, +1) è a una sola posizione dal best ranking grazie alla semifinale a Vienna, Matteo Berrettini torna in Top 40 per effetto dei quarti finale nell'ATP 500 austriaco.così cinque gli italiani tra i primi 40 del mondo questa settimana: solo gli USA ne poscontare di più. Tra i primi 20 azzurri ritocca il best ranking Samuel Vincent Ruggeri (256,+1). Nessuna variazione per quanto riguarda la Top 10 questa settimana. Significativi i progressi, scorrendo la classifica, per i protagonisti degli ATP 500 conclusi domenica a Vienna e Basilea. Entra in Top 15 Jack Draper, campione a Vienna e quarto britannico a trionfare in un ATP 500 da quandostati introdotti in calendario. Torna in Top 20 Ben Shelton, finalista a Basilea.