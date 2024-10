Ilfattoquotidiano.it - “Sto facendo una chemio molto seria, a gennaio inizierò un farmaco sperimentale. Accolgo quello che arriva come un dono in più”: il racconto di Eleonora Giorgi a Verissimo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di forte commozione a. Sono state le parole dia far emozionare tutti, a cominciare dalla conduttrice, Silvia Toffanin, che non è riuscita a trattenere a lacrime ascoltando l’attrice. Ospite in collegamento video insieme ai suoi due figli,ha raccontato la malattia che le è stata diagnosticata nel 2023 e le difficoltà di un percorso di cura lungo e doloroso. “È successo nell’anno più glorioso per me, perché erano gli anni dei miei cinquant’anni di carriera. Al mio compleanno èta una strana tosse, che non smetterò mai di ringraziare. Adesso sono ai 71 anni, quest’anno ce l’abbiamo avuto e siamo stati fortunati perché con questa patologia non sempre sia un anno di vita, penso alla cara Paola Marella”, ha dettoa Toffanin.