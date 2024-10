Digital-news.it - Sky Sport Tennis ? in diretta ATP Masters 1000 Parigi-Bercy e tre tornei WTA (in streaming NOW)

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e insu NOW.. Quattro iche saranno trasmessi inda lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre: l’ultimodella stagione, il Rolex Parissui campi di, e trefemminili, in attesa delle WTA Finals che scattano sabato: i WTA 250 di Hong Kong, Jiujiang e Merida.L'ultimo mille della stagione sarà una tappa fondamentale per le Atp Finals di Torino. Ci sono ancora quattro posti a disposizione e il torneono sarà decisivo. Non c'è il campione in carica, Novak Djokovic, ma non mancano le stelle, a partire da Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo arriva dai titoli a Shanghai e al Six Kings Slam e vuole battere il "tabù" visto che non ha mai superato gli ottavi di finale.