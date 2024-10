Tvpertutti.it - Shaila Gatta falsa? L'accusa di Javier e il teatro con Lorenzo al GF

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella puntata del Grande Fratello del 28 ottobre 2024, finalmente è andata in scena il tanto atteso confronto traMartinez e. L'argentino ha espresso i suoi dubbi e il suo malcontento nei confronti della ballerina,ndola di avere mentito e giocato con i suoi sentimenti, mentre l'ex Velina di Striscia si è difesa con fermezza, affermando di non aver bisogno di una clip per far parlare di sé. Il loro incontro ha acceso il dibattito dentro e fuori dalla Casa, con il pubblico diviso tra chi sostiene l'autenticità die chi, invece, è dalla parte diMartinez, visibilmente agitato, ha espresso il suo disappunto non appena è venuto a conoscenza del flirt traSpolverato durante il soggiorno in Spagna, dove i due concorrenti hanno partecipato al Gran Hermano.