Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna, lo scontro continua a distanza di due anni: «Ossessione»

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nonostante siano passati duedalla partecipazione dia Ballando con le Stelle,a parlare di lei. Ma cosa è successo ora? La vincitrice della vecchia edizione del programma di Milly Carlucci è stata tirata in mezzo dopo l’ultima puntata della trasmissione; tutto è cominciato quando Nina Zilli ha annunciato di volersi ritirare da Ballando con le Stelle poiché sente, a causa della sua condizione fisica, di non potersi esibire al pieno delle sue capacità . A questo punto, però, i giurati hanno cercato di convincerla a rimanere e in particolare Ivan Zazzaroni ha citato il caso di: “è rimasta fuori due o tre puntate lo scorso anno, poi si presentò e vinse”.